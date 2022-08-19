В России зарегистрировали 37 609 новых случаев COVID-19

В России зарегистрировали 37 609 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 19 037 664.

Госпитализировали за сутки 3 349 человек. За весь период выздоровели 18 238 128 пациентов, в том числе за сутки — 21 887 россиян. COVID-19 унес жизни 65 человек, всего — 383 427.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 19 августа читайте в подборке интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина