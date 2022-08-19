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В России зарегистрировали 37 609 новых случаев COVID-19

11:17, 19.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 37 609 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России зарегистрировали 37 609 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 19 037 664.

Госпитализировали за сутки 3 349 человек. За весь период выздоровели 18 238 128 пациентов, в том числе за сутки — 21 887 россиян. COVID-19 унес жизни 65 человек, всего — 383 427.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 19 августа читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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