Татарстанские волейболисты стали первыми финалистами турнира Спартакиады

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Сборная Татарстана обыграла команду Новосибирской области в матче шестого тура волейбольного турнира на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов в Москве, сообщает ТАСС.



Игра завершилась со счетом 3—1 (19:25, 25:17, 25:19, 25:22) в пользу татарстанцев — на их счету это шестая победа, команда набрала 18 очков и заняла 1-е место в турнирной таблице, досрочно выйдя в финал.

Первая Всероссийская спартакиада по летним видам спорта стартовала 10 августа. Казань примет соревнования по 11 дисциплинам — волейболу, прыжкам в воду, пулевой стрельбе, стендовой стрельбе, хоккею на траве, дзюдо, спортивной борьбе, танцевальному и гребному спорту, спортивной гимнастике и самбо. Сборная Татарстана состоит из 400 человек.

Фото: ВК «Зенит-Казань»

Сборную Татарстана на турнире I Всероссийской спартакиады сильнейших по водному поло представляли многократные чемпионы России из «Синтеза».



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Маргарита Головатенко