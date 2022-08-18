Татарстанские волейболисты стали первыми финалистами турнира Спартакиады
Сборная Татарстана обыграла команду Новосибирской области в матче шестого тура волейбольного турнира на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов в Москве, сообщает ТАСС.
Игра завершилась со счетом 3—1 (19:25, 25:17, 25:19, 25:22) в пользу татарстанцев — на их счету это шестая победа, команда набрала 18 очков и заняла 1-е место в турнирной таблице, досрочно выйдя в финал.
Первая Всероссийская спартакиада по летним видам спорта стартовала 10 августа. Казань примет соревнования по 11 дисциплинам — волейболу, прыжкам в воду, пулевой стрельбе, стендовой стрельбе, хоккею на траве, дзюдо, спортивной борьбе, танцевальному и гребному спорту, спортивной гимнастике и самбо. Сборная Татарстана состоит из 400 человек.
Сборную Татарстана на турнире I Всероссийской спартакиады сильнейших по водному поло представляли многократные чемпионы России из «Синтеза».
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