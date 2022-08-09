Казань примет соревнования в рамках Первой Всероссийской спартакиады

Первая Всероссийская спартакиада по летним видам спорта стартует уже 10 августа. Казань примет соревнования по 11 дисциплинам. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

— Львиная доля всех событий пройдет в Москве, но Казань стала вторым городом по количеству соревнований, — отметил он.

Всего в спартакиаде примут участие порядка 13 тысяч человек. Состязания будут проводиться в 39 видах спорта.

В Казани пройдут соревнования по волейболу, прыжкам в воду, пулевой стрельбе, стендовой стрельбе, хоккею на траве, дзюдо, спортивной борьбе, танцевальному и гребному спорту, спортивной гимнастике и самбо. Сборная Татарстана на этом турнире будет состоять из 400 человек, передает пресс-служба президента республики.



Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин в начале июня сообщал, что в Казани пройдет финальный турнир Всероссийской спартакиады по академической гребле с 25 по 29 августа.

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Татьяна Леухина