Сборную Татарстана на Всероссийской спартакиаде по водному поло будут представлять спортсмены из «Синтеза»

Многократные чемпионы России из «Синтеза» будут представлять сборную Татарстана на турнире I Всероссийской спартакиады сильнейших по водному поло. Соревнования пройдут с 20 по 28 августа в Москве.

В состав сборной Татарстана вошли: 11 полевых игроков (Сергей Лисунов, Никита Деревянкин, Артем Одинцов, Адель Латыпов, Иван Сучков, Николай Лазарев, Эмиль Зиннуров, Даниил Пронин, Егор Ярлыченко, Аскар Махиянов, Адель Аухадеев) и 2 вратаря (Игорь Чирков, Владислав Сергеев).

Согласно регламенту соревнований, на групповом этапе 10 сборных разбиты на 2 подгруппы. Соперниками татарстанцев в группе «А» будут: Ростовская, Астраханская области, Краснодарский Край и Москва. В группу «Б» вошли: Волгоградская, Московская и Челябинская области, Красноярский Край и Санкт-Петербург. Первый чемпион в истории турнира определится 28 августа, сообщает пресс-служба «Синтеза».

Первая Всероссийская спартакиада по летним видам спорта стартовала 10 августа. Казань примет соревнования по 11 дисциплинам — волейболу, прыжкам в воду, пулевой стрельбе, стендовой стрельбе, хоккею на траве, дзюдо, спортивной борьбе, танцевальному и гребному спорту, спортивной гимнастике и самбо. Сборная Татарстана состоит из 400 человек.



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Татьяна Леухина