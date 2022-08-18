Главное о коронавирусе на 18 августа: 56% носителей «омикрона» не знают о нем, модель распространения эпидемий

Чиновники Татарстана вернулись к масочному режиму в своей работе

За последние сутки в Татарстане выявлено 102 случая заражения коронавирусом. Всего на 18 августа общее количество инфицированных в республике достигло 155 185. Выздоровел за весь период 150 591 человек, в том числе 14 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 999 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 63 человека.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала, что в настоящее время республиканские чиновники проводят совещания в масках. По ее словам, участники совещаний соблюдают рекомендацию, которую Рустам Минниханов дал на субботнем заседании. Кроме того, на входе в правительственные здания установлен контроль температуры, на котором теперь также проверяют и наличие защитной маски, добавила она.

Фото: realnoevremya.ru

В России может появиться обязательная цифровая маркировка для кожных антисептиков

За последние сутки в России выявили 35 809 новых случаев коронавируса, выздоровел 21 491 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 000 055 человек, а выздоровевших — до 18 216 241. За сутки болезнь унесла жизни 62 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 383 362 человека.

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов заявил, что вариант коронавируса «дельтакрон» появился, когда человек заразился одновременно двумя штаммами COVID-19. По его словам, такое могло произойти, если вирусы встретились в одной клетке и в процессе размножения обменялись участками генетической информации. Такое происходит нечасто, но это возможно, добавил эксперт.

В здании правительства России вновь ввели усиленные карантинные меры в связи с распространением COVID-19 в России, соответствующее распоряжение подписал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Так, в здании вводится обязательный масочный режим, ограничивается проведение очных совещаний, а также количество их участников. Кроме того, временно сокращается число посетителей Белого дома — как работников федеральных органов исполнительной власти, так и прочих организаций.

«Дочка» госкорпорации «Росатом» — ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. Забабахина» (ВНИИТФ) — создаст «Ферму данных» для автоматического прогнозирования распространения вирусных инфекций с использованием технологии ИИ на основе данных МТС и Сбера, сообщается на сайте госзакупок. Стоит отметить, что ранее подобные закупки проводились в 2020 и 2021 годах. Согласно ТЗ, ферма должна помогать в описании масштабов возможных эпидемий, которое учитывает введение и снятие карантина, психологические и поведенческие характеристики различных групп населения, а также воздействие на рабочую активность.

Фото: realnoevremya.ru

Главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов назвал три главных меры, которые помогут снизить риски инфаркта после коронавируса. Так, одной из первых он отметил вакцинацию — она снижает тяжесть болезни. В качестве второй меры врач призвал контролировать артериальное давление. Кроме того, гражданам необходимо пройти углубленную диспансеризацию, заключил специалист.

Врач-инфекционист Николай Малышев сообщил, что заболеваемость COVID-19 в Москве продолжит расти, а пик заболеваемости ожидается в начале сентября. По его словам, «сначала будет повышение в ближайшую неделю, потом через какое-то время снижение, недели через две-три. Причем это будет постепенно».

В Минпромторге России сообщили, что с 1 апреля 2023 года в стране может появиться обязательная цифровая маркировка для кожных антисептиков. Соответствующий проект, подготовленный министерством, был размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. Отмечается, что «при принятии решения о проведении эксперимента по маркировке той или иной группы правительство и Минпромторг в первую очередь ориентируются на Стратегию по противодействию нелегальному обороту продукции, которая принята до 2025 года».

Фото: realnoevremya.ru

Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил, что власти региона, вводя обязательный масочный режим в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях, надеются сдержать рост заболеваемости COVID-19 на начальных этапах, чтобы потом не пришлось вводить более серьезных ограничений. Напомним, Бурятия стала первым регионом России, где вновь ввели обязательный масочный режим.

Министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин рассказал, что заболеваемость коронавирусом в регионе растет и это связано с высокой заразностью преобладающего в выявлении «омикрона». По его словам, у всех пациентов наблюдается преимущественно легкое клиническое течение болезни. Ранее власти региона сообщили, что не планируют вводить антиковидные меры, масочный режим в общественных местах носит рекомендательный характер.

Заболеваемость коронавирусом в Мордовии за неделю выросла на 58%, при этом коллективный иммунитет продолжает снижаться, сообщается на сайте правительства республики. Так, по данным регионального Минздрава, продолжается рост числа вызовов врачей на дом, госпитализаций, а в медучреждениях открывают дополнительные койки. Отмечается, что 11 августа коллективный иммунитет составлял около 14%, в то время как к началу лета он составлял около 47%.

Медики расширили вместимость ковид-госпиталей на Ставрополье до 395 мест, сообщили в краевом оперативном штабе по противодействию коронавирусу. Отмечается, что койки для лечения пневмонии свободны на 13%. Вместе с этим на 89% свободны реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких. Емкость ковид-госпиталей в крае наращивают из-за роста заражаемости коронавирусом, которая увеличивается в регионе шестую неделю подряд.

Число смертей от COVID-19 в мире выросло на 35%

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 593 277 414 человек, 6 445 401 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (93 278 036). На второй строчке — Индия (44 298 864), на третьей — Франция (34 491 381), на четвертой — Бразилия (34 223 207), на пятой — Германия (31 725 160).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 039 026). За ними следуют Бразилия (682 010), Индия (527 206), Россия (375 532, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 871).

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за неделю в мире от коронавируса умерли около 15 тысяч человек. Так, за последние четыре недели число смертей выросло на 35%. Он также добавил, что доминирующим штаммом по-прежнему остается «омикрон», ведь на долю BA.5 приходится более 90% случаев за последний месяц.

Фото: realnoevremya.ru

Американские ученые выяснили, что около 56% бывших носителей «омикрона» не подозревают о том, что они недавно перенесли заболевание. Отмечается, что SARS-CoV-2 обладает набором из 37 мутаций, значительная часть которых изменила то, как устроена оболочка коронавируса. Эти перемены сделали возбудителя COVID-19 неуязвимым для почти всех известных моноклональных антител и резко снизили эффективность всех существующих вакцин. Исследователи выразили надежду, что граждане станут чаще проходить тесты и будут внимательнее относиться к контактам с теми, кто недавно переболел.

Число заражений коронавирусом в Литве по итогам прошлых суток стало рекордным за полгода, сообщил департамент статистики при правительстве балтийской республики. Так, за прошедшие сутки установлено 2 252 случая инфицирования коронавирусом. В том числе, по данным департамента, 555 человек заболели повторно, а 24 — в третий раз. Стоит отметить, что в Литве, население которой составляет 2,83 млн человек, COVID-19 с начала пандемии заразились более 1,2 млн жителей.

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Максим Кокунин