Главное о коронавирусе на 18 августа: 56% носителей «омикрона» не знают о нем, модель распространения эпидемий
Чиновники Татарстана вернулись к масочному режиму в своей работе
За последние сутки в Татарстане выявлено 102 случая заражения коронавирусом. Всего на 18 августа общее количество инфицированных в республике достигло 155 185. Выздоровел за весь период 150 591 человек, в том числе 14 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 999 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 63 человека.
- Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала, что в настоящее время республиканские чиновники проводят совещания в масках. По ее словам, участники совещаний соблюдают рекомендацию, которую Рустам Минниханов дал на субботнем заседании. Кроме того, на входе в правительственные здания установлен контроль температуры, на котором теперь также проверяют и наличие защитной маски, добавила она.
В России может появиться обязательная цифровая маркировка для кожных антисептиков
За последние сутки в России выявили 35 809 новых случаев коронавируса, выздоровел 21 491 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 000 055 человек, а выздоровевших — до 18 216 241. За сутки болезнь унесла жизни 62 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 383 362 человека.
- Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов заявил, что вариант коронавируса «дельтакрон» появился, когда человек заразился одновременно двумя штаммами COVID-19. По его словам, такое могло произойти, если вирусы встретились в одной клетке и в процессе размножения обменялись участками генетической информации. Такое происходит нечасто, но это возможно, добавил эксперт.
- В здании правительства России вновь ввели усиленные карантинные меры в связи с распространением COVID-19 в России, соответствующее распоряжение подписал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Так, в здании вводится обязательный масочный режим, ограничивается проведение очных совещаний, а также количество их участников. Кроме того, временно сокращается число посетителей Белого дома — как работников федеральных органов исполнительной власти, так и прочих организаций.
- «Дочка» госкорпорации «Росатом» — ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. Забабахина» (ВНИИТФ) — создаст «Ферму данных» для автоматического прогнозирования распространения вирусных инфекций с использованием технологии ИИ на основе данных МТС и Сбера, сообщается на сайте госзакупок. Стоит отметить, что ранее подобные закупки проводились в 2020 и 2021 годах. Согласно ТЗ, ферма должна помогать в описании масштабов возможных эпидемий, которое учитывает введение и снятие карантина, психологические и поведенческие характеристики различных групп населения, а также воздействие на рабочую активность.
- Главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов назвал три главных меры, которые помогут снизить риски инфаркта после коронавируса. Так, одной из первых он отметил вакцинацию — она снижает тяжесть болезни. В качестве второй меры врач призвал контролировать артериальное давление. Кроме того, гражданам необходимо пройти углубленную диспансеризацию, заключил специалист.
- Врач-инфекционист Николай Малышев сообщил, что заболеваемость COVID-19 в Москве продолжит расти, а пик заболеваемости ожидается в начале сентября. По его словам, «сначала будет повышение в ближайшую неделю, потом через какое-то время снижение, недели через две-три. Причем это будет постепенно».
- В Минпромторге России сообщили, что с 1 апреля 2023 года в стране может появиться обязательная цифровая маркировка для кожных антисептиков. Соответствующий проект, подготовленный министерством, был размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. Отмечается, что «при принятии решения о проведении эксперимента по маркировке той или иной группы правительство и Минпромторг в первую очередь ориентируются на Стратегию по противодействию нелегальному обороту продукции, которая принята до 2025 года».
- Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил, что власти региона, вводя обязательный масочный режим в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях, надеются сдержать рост заболеваемости COVID-19 на начальных этапах, чтобы потом не пришлось вводить более серьезных ограничений. Напомним, Бурятия стала первым регионом России, где вновь ввели обязательный масочный режим.
- Министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин рассказал, что заболеваемость коронавирусом в регионе растет и это связано с высокой заразностью преобладающего в выявлении «омикрона». По его словам, у всех пациентов наблюдается преимущественно легкое клиническое течение болезни. Ранее власти региона сообщили, что не планируют вводить антиковидные меры, масочный режим в общественных местах носит рекомендательный характер.
- Заболеваемость коронавирусом в Мордовии за неделю выросла на 58%, при этом коллективный иммунитет продолжает снижаться, сообщается на сайте правительства республики. Так, по данным регионального Минздрава, продолжается рост числа вызовов врачей на дом, госпитализаций, а в медучреждениях открывают дополнительные койки. Отмечается, что 11 августа коллективный иммунитет составлял около 14%, в то время как к началу лета он составлял около 47%.
- Медики расширили вместимость ковид-госпиталей на Ставрополье до 395 мест, сообщили в краевом оперативном штабе по противодействию коронавирусу. Отмечается, что койки для лечения пневмонии свободны на 13%. Вместе с этим на 89% свободны реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких. Емкость ковид-госпиталей в крае наращивают из-за роста заражаемости коронавирусом, которая увеличивается в регионе шестую неделю подряд.
Число смертей от COVID-19 в мире выросло на 35%
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 593 277 414 человек, 6 445 401 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (93 278 036). На второй строчке — Индия (44 298 864), на третьей — Франция (34 491 381), на четвертой — Бразилия (34 223 207), на пятой — Германия (31 725 160).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 039 026). За ними следуют Бразилия (682 010), Индия (527 206), Россия (375 532, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 871).
- Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за неделю в мире от коронавируса умерли около 15 тысяч человек. Так, за последние четыре недели число смертей выросло на 35%. Он также добавил, что доминирующим штаммом по-прежнему остается «омикрон», ведь на долю BA.5 приходится более 90% случаев за последний месяц.
- Американские ученые выяснили, что около 56% бывших носителей «омикрона» не подозревают о том, что они недавно перенесли заболевание. Отмечается, что SARS-CoV-2 обладает набором из 37 мутаций, значительная часть которых изменила то, как устроена оболочка коронавируса. Эти перемены сделали возбудителя COVID-19 неуязвимым для почти всех известных моноклональных антител и резко снизили эффективность всех существующих вакцин. Исследователи выразили надежду, что граждане станут чаще проходить тесты и будут внимательнее относиться к контактам с теми, кто недавно переболел.
- Число заражений коронавирусом в Литве по итогам прошлых суток стало рекордным за полгода, сообщил департамент статистики при правительстве балтийской республики. Так, за прошедшие сутки установлено 2 252 случая инфицирования коронавирусом. В том числе, по данным департамента, 555 человек заболели повторно, а 24 — в третий раз. Стоит отметить, что в Литве, население которой составляет 2,83 млн человек, COVID-19 с начала пандемии заразились более 1,2 млн жителей.
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