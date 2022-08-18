Чиновники Татарстана возвращаются к масочному режиму в своей работе

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане чиновники проводят совещания в масках. Об этом рассказала руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

— У нас вчера было заседание Совета безопасности республики Татарстана, вы могли наблюдать, что все участники этого совещания были в средствах защиты, все неукоснительно соблюдают рекомендацию, которую дал президент [Татарстана] на субботнем совещании. У нас все совещания, которые проходят в закрытом формате, учитывая, что мы сидим очень близко друг к другу, в закрытом помещении <...> у нас есть температурно-масочный режим на входе в помещение, его, собственно, никуда и не убирали, в данном случае мы добавили еще одну меру защиты — это маски, — сообщила она.

Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день в республике нет действующих антиковидных ограничений. Масочный режим приостановили в начале лета — 6 июня вышло соответствующее постановление республиканского правительства. При этом жителям Татарстана старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, рекомендуется носить маски в местах массового скопления людей. Также пользоваться ими рекомендуют лицам с онкологическими заболеваниями, беременным, пациентам, страдающим ожирением и иммунодефицитом, вне зависимости от возраста.



Татарстанские власти решились на приостановление действия постановления Кабмина республики от 19 марта 2020 г. №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции» 8 июля. С этого дня перестали действовать ограничения на количество присутствующих на досуговых, зрелищно-развлекательных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятиях. К обычному режиму работы вернулись и органы ЗАГСа — допускается любое число гостей на бракосочетании.

В минувшую субботу президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности рекомендуется ввести масочный режим. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом в республике. За неделю она увеличилась на треть.

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Татьяна Демина