Число летальных случаев от коронавируса в мире выросло на 35%

За неделю в мире от коронавируса умерли около 15 тысяч человек, за последние четыре недели число смертей выросло на 35%, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.



— Это совершенно неприемлемо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней. Много говорят о том, чтобы научиться жить с вирусом COVID-19. Но мы не можем жить с 15 тысячами смертей в неделю, — приводит «РИА Новости» его слова.

Доминирующим штаммом остается «омикрон», на долю штамма BA.5 приходится более 90% случаев за последний месяц.

Фото: realnoevremya.ru

В России за минувшие сутки выявили 33 106 новых случаев COVID-19. Это максимальное значение с 19 марта. Общее число заболевших достигло 18 964 246.

Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19. Это касается регионов, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей.

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Маргарита Головатенко