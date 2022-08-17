Новости общества

00:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Число летальных случаев от коронавируса в мире выросло на 35%

18:41, 17.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Число летальных случаев от коронавируса в мире выросло на 35%
Фото: realnoevremya.ru

За неделю в мире от коронавируса умерли около 15 тысяч человек, за последние четыре недели число смертей выросло на 35%, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Это совершенно неприемлемо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней. Много говорят о том, чтобы научиться жить с вирусом COVID-19. Но мы не можем жить с 15 тысячами смертей в неделю, — приводит «РИА Новости» его слова.

Доминирующим штаммом остается «омикрон», на долю штамма BA.5 приходится более 90% случаев за последний месяц.

Фото: realnoevremya.ru

В России за минувшие сутки выявили 33 106 новых случаев COVID-19. Это максимальное значение с 19 марта. Общее число заболевших достигло 18 964 246.

Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19. Это касается регионов, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также