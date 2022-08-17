Президент Татарстана: в республике наблюдается негативное состояние речных систем

Фото: пресс-служба президента Татарстана (архив)

В Татарстане за последние пять лет выросли темпы развития водных особо охраняемых природных территорий — создано восемь общей площадью 83,8 тысяч га, сообщил президент республики Рустам Минниханов на заседании Совета безопасности РТ.



Особое внимание при устройстве ООПТ уделялось снижению рисков антропогенных факторов. Сейчас в регионе 78 ООПТ. По словам президента Татарстана, в регионе наблюдается негативное состояние речных систем из-за деградации и отмирания рек:

— Причина — многообразная деятельность человека, строительство, откачивание подземных вод и падение уровня грунтовых вод, сброс отходов сельскохозяйственного и промышленного производства, а также накопление в донных отложениях малых рек опасных биогенных химических загрязнений, — обозначил он проблему.

В реки попадают неочищенные сточные воды объектов коммунального и сельского хозяйства и промпредприятий. Еще один вид загрязнения — это нерегулируемые диффузные стоки, или грязь с автомобильных дорог, полей, территорий промышленных предприятий.

Фото: Ринат Назметдинов

На проект «Оздоровление Волги» в Татарстане до конца 2024 года потратят порядка 18 млрд рублей, из которых 13 млрд — из федерального бюджета. Для этого в регионе планируют построить и реконструировать 13 очистных сооружений и ликвидировать два объекта накопленного экологического вреда. В Татарстане уже построили и реконструировали 12 очистных сооружений в десяти муниципалитетах.



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Маргарита Головатенко