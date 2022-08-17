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В России выявили 33 106 новых случаев COVID-19 — это максимальное значение с марта

11:43, 17.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 33 106 новых случаев COVID-19 — это максимальное значение с марта
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 33 106 новых случаев COVID-19. Это максимальное значение с 19 марта. Общее число заболевших достигло 18 964 246.

Госпитализировали 3 167 пациентов за сутки, выздоровели — 22 680 человек. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 18 194 750.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

63 россиян умерли от COVID-19, всего — 383 300.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 17 августа читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
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