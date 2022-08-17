В России выявили 33 106 новых случаев COVID-19 — это максимальное значение с марта
В России за минувшие сутки выявили 33 106 новых случаев COVID-19. Это максимальное значение с 19 марта. Общее число заболевших достигло 18 964 246.
Госпитализировали 3 167 пациентов за сутки, выздоровели — 22 680 человек. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 18 194 750.
63 россиян умерли от COVID-19, всего — 383 300.
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