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На строительство Соборной мечети в Набережных Челнах собрали уже более 17 млн рублей

13:49, 17.08.2022
На строительство Соборной мечети в Набережных Челнах собрали уже более 17 млн рублей
Фото: fondjamig.ru

В Набережных Челнах продолжается строительство Соборной мечети. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В конце июня началась работа с наружными сетями ливневой канализации, трубы и кольца для строительства получены безвозмездно.

Фото: fondjamig.ru

Верующие перевели уже более 17 млн рублей на возведение мечети.

В марте на строящуюся мечеть «Джамиг» установили первые полумесяцы, началось строительство еще двух больших минаретов высотой 80 метров.

В прошлом году руководитель Фонда финансовой поддержки строительства мечети «Джамиг» Уел Хусаинов сообщал, что имена благотворителей, которые пожертвуют деньги, стройматериалы или другие средства на строительство мечети, увековечат в камне.

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Татьяна Леухина
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