На строительство Соборной мечети в Набережных Челнах собрали уже более 17 млн рублей
В Набережных Челнах продолжается строительство Соборной мечети. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
В конце июня началась работа с наружными сетями ливневой канализации, трубы и кольца для строительства получены безвозмездно.
Верующие перевели уже более 17 млн рублей на возведение мечети.
В марте на строящуюся мечеть «Джамиг» установили первые полумесяцы, началось строительство еще двух больших минаретов высотой 80 метров.
В прошлом году руководитель Фонда финансовой поддержки строительства мечети «Джамиг» Уел Хусаинов сообщал, что имена благотворителей, которые пожертвуют деньги, стройматериалы или другие средства на строительство мечети, увековечат в камне.
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