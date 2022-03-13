На мечеть «Джамиг» в Челнах установили первые полумесяцы

Фото: кадр видео

В Набережных Челнах на строящуюся мечеть «Джамиг» в субботу установили первые полумесяцы, сообщили Chelny-biz.ru.



Полумесяцы установили на два малых купола минаретов, всего их будет пять. Сейчас началось строительство еще двух больших минаретов высотой 80 метров.

Руководитель исполкома города Фарид Салахов упомянул непростую ситуацию в мире и сделал акцент на том, что в строительстве мечети помогают люди всех национальностей: «Очень приятно, что в таком многонациональном городе — у нас проживает 87 национальностей — все они помогают нам в этом деле».

— Строителем нашей мечети является русский, православный парень. Вот он скромно стоит — Алексей Николаевич Горшков, который, кроме этого, помогает и в решении хозяйственных вопросов, возникающих у православной церкви. Это свидетельство тому, что здесь, в Челнах, мы можем в мире и согласии, в хороших теплых отношениях жить все вместе и решать общие вопросы, — сказал Салахов.

Фото: fondjamig.ru

В прошлом году на строительство мечети «Джамиг» в Набережных Челнах удалось собрать 55,8 млн рублей, из них 48,6 млн рублей «безналом».

В декабре строители приступили к сооружению больших минаретов. Тогда рабочие завершили выкладку кровли на двух флигелях мечети площадью 960 кв. метров.



Маргарита Головатенко