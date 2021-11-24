В Челнах имена поддержавших строительство мечети «Джамиг» увековечат в камне
В Набережных Челнах имена благотворителей, которые пожертвуют деньги, стройматериалы или другие средства на строительство мечети «Джамиг», увековечат в камне. Об этом заявил руководитель Фонда финансовой поддержки строительства мечети «Джамиг» Уел Хусаинов.
За прошлый год в фонд поступил 31 млн рублей, а за девять месяцев этого года — еще 45 млн рублей. Из них 14,8 млн рублей поступили в третьем квартале (12,8 млн рублей от юридических лиц и порядка 2 млн рублей от частных), передают «Челнинские известия».
Два года назад челнинские власти представили фотографии макета мечети-долгостроя «Джамиг». В комментариях пользователи обратили внимание, что возведения самой высокой соборной мечети ждут уже более четверти века.
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