В Челнах имена поддержавших строительство мечети «Джамиг» увековечат в камне

В Набережных Челнах имена благотворителей, которые пожертвуют деньги, стройматериалы или другие средства на строительство мечети «Джамиг», увековечат в камне. Об этом заявил руководитель Фонда финансовой поддержки строительства мечети «Джамиг» Уел Хусаинов.

За прошлый год в фонд поступил 31 млн рублей, а за девять месяцев этого года — еще 45 млн рублей. Из них 14,8 млн рублей поступили в третьем квартале (12,8 млн рублей от юридических лиц и порядка 2 млн рублей от частных), передают «Челнинские известия».

Фото: nabchelny.ru

Два года назад челнинские власти представили фотографии макета мечети-долгостроя «Джамиг». В комментариях пользователи обратили внимание, что возведения самой высокой соборной мечети ждут уже более четверти века.

Диана Жиленкова