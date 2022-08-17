Главное о коронавирусе на 17 августа: у жены Байдена выявлен COVID-19, Роспотребнадзор призвал носить маски

В Татарстан поступила первая партия вакцины против гриппа

За последние сутки в Татарстане выявлено 97 случаев заражения коронавирусом. Всего на 17 августа общее количество инфицированных в республике достигло 155 083. Выздоровели за весь период 150 577 человек, в том числе 4 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 998 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 66 человек.

В пресс-службе Минздрава Татарстана сообщили, что в республику поступила первая партия вакцины против гриппа. Также в ведомстве напомнили, что одновременная вакцинация против гриппа и коронавируса разрешена, а получить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Врачи рекомендуют пройти процедуру вакцинации до наступления осени, так как этот период считается традиционным сезоном подъема заболеваемости респираторными инфекциями.

Фото: Максим Платонов

Академик РАН: COVID-19 провоцирует развитие инсульта и инфаркта

За последние сутки в России выявили 33 106 новых случая коронавируса, выздоровели 22 680 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 964 246 человек, а выздоровевших — до 18 194 750. За сутки болезнь унесла жизни 63 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 383 300 человек.

Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19. Это касается регионов, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей. Маски рекомендуется носить в том числе в местах скопления людей, в транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы).

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что каждое последующее заражение COVID-19 может приводить к более тяжелому заболеванию, чем предыдущее. По его словам, это связано с тем, что COVID-19 «оставляет в организме след, и компенсаторные возможности организма не безграничны». Кроме того, легкое течение болезни при первом или втором заражении не означает, что и в дальнейшем все будет «гладко», добавил эксперт.

Иностранцам, которые не могли уехать из России в пандемию коронавируса из-за транспортных ограничений, предписали сделать это до 17 августа, если они так и не оформили право на работу в нашей стране. Отмечается, что исключение сделано для граждан ДНР, ЛНР и Украины. Напомним, въезд и выезд в страны из правительственного перечня в разгар пандемии ограничили из-за риска усугубления ситуации. В мае эти меры были сняты в отношении Абхазии, Белоруссии, ДНР, Казахстана, Китая, ЛНР, Монголии, Украины и Южной Осетии.

Фото: realnoevremya.ru

На Ставрополье, в клинической больнице Пятигорска, разработали лекарство для лечения коронавируса. Отмечается, что противовирусная активность препарата подтверждена в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России. Данному препарату дали название Oligo1. В настоящее время идет проверка его действия на животных, после чего ученые намерены приступить к клиническим испытаниям на добровольцах.

Профессор кафедры нервных болезней лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Владимир Захаров рассказал, что коронавирус оказывает негативное влияние на когнитивные функции, даже если человек перенес инфекцию бессимптомно. По его словам, к когнитивным функциям относится не только сообразительность или память, но еще четкость восприятия, способность приобретать новые двигательные навыки, скорость реакции, а также концентрация внимания. Для обозначения такого состояния появилось специальное выражение «коронавирусный туман», добавил специалист.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский призвал граждан пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы избежать тяжелых последствий. По его словам, в осенний период наиболее распространенным станет штамм группы «омикрон». При этом он является «самым заразным и относительно легким», добавил эксперт.

Фото: realnoevremya.ru

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что очередной подъем заболеваемости коронавирусом в России может возникнуть осенью. По ее словам, это будет связано с тем, что «народ начинает приезжать, возвращается из отпусков, школьники, студенты пойдут на занятия, пойдут наши граждане работать уже в свои учреждения». Как отметила Пшеничная, в России уже наблюдается подъем заболеваемости, связанный со сменой циркулирующих субвариантов штамма коронавируса «омикрон».

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что власти региона в 2022 году направят на борьбу с коронавирусом около 333 млн рублей. По его словам, в настоящее время доля свободного коечного фонда, развернутого в области для лечения пациентов с коронавирусом, составляет около 24%, в течение одного дня власти региона могут ее увеличить. «Фактическая потребность в медицинских кадрах и лекарственных препаратах полностью обеспечена», — добавил он.

Главный внештатный кардиолог Минздрава России по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, академик РАН Сергей Бойцов заявил, что коронавирус провоцирует воспалительный процесс в сосудах, который может приводить к образованию тромбов и развитию инфаркта или инсульта. По его словам, одной из самых уязвимых групп перед подобными осложнениями являются пожилые, около 80% лиц старше 65 лет жалуются на гипертонию. Эксперт рекомендовал пожилым людям пройти вакцинацию от гриппа и коронавируса, контролировать артериальное давление, а также пройти углубленную диспансеризацию после болезни.

Фото: realnoevremya.ru

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Иркутской области Надежда Лиханова сообщила, что количество еженедельно выявляемых случаев заражения новым коронавирусом в регионе за месяц выросло более чем в пять раз. Рост заболеваемости отмечается по всей области, но наибольшие показатели зарегистрировали в Иркутске, Иркутском районе, Шелеховском, Ангарском, Черемховском, Братском, Эхирит-Булагатском муниципальных образованиях, добавила она.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков заявил, что показатель коллективного иммунитета к коронавирусу среди жителей региона упал до 1%. Вместе с этим в карельском Управлении Роспотребнадзора сообщили, что за минувшую неделю заболеваемость COVID-19 в республике выросла на 43,5%. На сегодняшний день хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса привились 60,4% от взрослой части населения Карелии, или 292 753 человека, при необходимом уровне иммунизации 80% среди совершеннолетних, уточнили в ведомстве.

Жители Чукотки вновь смогут получать по 3 тысячи рублей за ревакцинацию от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, возобновление выплат связано со снижением уровня коллективного иммунитета и подъемом заболеваемости. Уточняется, что средства положены в том случае, если ревакцинация выполнена в период с 15 августа до 31 декабря 2022 года. Напомним, впервые решение о назначении дополнительных выплат за вакцинацию от инфекции было принято в сентябре 2021 года.

В китайской Маньчжурии ввели локдаун из-за одного случая COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 592 300 209 человек, 6 441 340 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (93 142 306). На второй строчке — Индия (44 286 256), на третьей — Франция (34 455 445), на четвертой — Бразилия (34 201 280), на пятой — Германия (31 666 475).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 037 967). За ними следуют Бразилия (681 763), Индия (527 134), Россия (375 470, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 798).

У первой леди США Джилл Байден диагностировали коронавирус, сообщает CNN со ссылкой на ее представителя Элизабет Александр. Уточняется, что жена американского президента заразилась COVID-19, несмотря на то, что была дважды привита и дважды ревакцинирована. По словам Александр, первая леди испытывает легкие симптомы обычной простуды. Кроме того, ей прописали противовирусный препарат «Паксловид», а также изоляцию в течение как минимум пяти дней.

Фото: en.wikipedia.org

В Китае власти городского уезда Маньчжурия ввели локдаун из-за одного выявленного случая заболевания коронавирусом. Уточняется, что случай заражения обнаружили 16 августа в ходе ПЦР-тестирования в городе. После этого началось эпидемиологическое расследование для выявления близких контактов зараженного. Власти полностью заблокировали жилой комплекс, где был выявлен пациент. Жильцам запретили выходить из квартир, а в остальных жилых комплексах города ввели строгий контроль.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Венесуэле показало высокий уровень данного препарата и его эффективность в борьбе с COVID-19. Напомним, Боливарианская республика, население которой насчитывает около 28,5 млн человек, в конце 2020 года одной из первых подписала контракт на покупку вакцины «Спутник V». Страна также использует препараты из Китая и Кубы.

Китайские власти запретили дискриминацию в отношении соискателей или работников, выздоровевших после заражения коронавирусом. В стране есть случаи, когда работодатели отказывались принимать к себе людей, у которых ранее был положительный ПЦР-тест на COVID-19.

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Максим Кокунин