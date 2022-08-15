В Елабуге начался Международный фестиваль учителей — видео
В Елабуге стартовал Международный фестиваль школьных учителей. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Тема фестиваля — патриотизм. Три дня педагоги смогут посещать образовательные и интерактивные площадки: публичные лекции, проектные сессии, мастер-классы.
В минувшую пятницу в Зеленодольском районе Татарстана на базе лицея имени В.В. Карпова прошло посвящение молодых педагогов в профессию «учитель». В торжестве принимали участие более 250 представителей системы образования — это выпускники педагогических вузов, руководители методических служб, представители Академии Минпросвещения и другие.
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