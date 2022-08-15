Новости общества

00:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Елабуге начался Международный фестиваль учителей — видео

23:35, 15.08.2022
В Елабуге начался Международный фестиваль учителей — видео
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Елабуге стартовал Международный фестиваль школьных учителей. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Тема фестиваля — патриотизм. Три дня педагоги смогут посещать образовательные и интерактивные площадки: публичные лекции, проектные сессии, мастер-классы.

В минувшую пятницу в Зеленодольском районе Татарстана на базе лицея имени В.В. Карпова прошло посвящение молодых педагогов в профессию «учитель». В торжестве принимали участие более 250 представителей системы образования — это выпускники педагогических вузов, руководители методических служб, представители Академии Минпросвещения и другие.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоОбразование Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также