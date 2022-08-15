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«Рубин» обыграл «Кубань» в матче Первой лиги

21:35, 15.08.2022
«Рубин» обыграл «Кубань» в матче Первой лиги
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» обыграл «Кубань» в матче пятого тура Первой лиги. Встреча в Казани завершилась со счетом 3:0.

Голами в составе казанцев отличились Джоэль Фамейе, Георгий Зотов и Виталий Лисакович.

8 августа «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 4-го тура Первой лиги. Встреча в Нижнекамске закончилась со счетом 2:2.

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Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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