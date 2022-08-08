«Рубин» сыграл вничью с «Нефтехимиком»
«Рубин» на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 4-го тура Первой лиги. Встреча в Нижнекамске закончилась со счетом 2:2.
Голы в составе казанцев забили Виталий Лисакович и Джоэль Фамейе.
На прошлой неделе «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в матче Первой лиги. Игра в Казани завершилась со счетом 0:0.
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Татьяна ЛеухинаСпортФутбол Татарстан
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