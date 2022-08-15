Россия отозвала у Болгарии и Чехии лицензии на ремонт вертолетов «Ми»
Россия отозвала у ряда предприятий Чехии и Болгарии лицензии на право ремонта вертолетов типа «Ми» за сотрудничество с Украиной. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.
Москва направила всем государствам, заявившим о передаче киевскому режиму российской продукции военного назначения, официальные ноты о недопустимости подобных действий.
Также Россия приостановила поставки запчастей и комплектующих для авиационной и другой техники российского и советского производства, которая находится в недружественных странах, пишет «РИА Новости».
В начале августа Министерство обороны России в своем telegram-канале показало кадры с захваченным в ходе спецоперации на Украине импортным вооружением. В ведомстве отметили, что «трофеи» собраны на Изюмском направлении.
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