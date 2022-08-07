Минобороны России показало кадры с захваченным на Украине иностранным вооружением

Фото: Минобороны России

Министерство обороны России в своем telegram-канале показало карды с захваченным в ходе спецоперации на Украине импортным вооружением. В ведомстве отметили, что «трофеи» собраны на Изюмском направлении.

Среди захваченного оружия — ручные противотанковые гранатометы из Великобритании, США, Польши, Швеции, комплексы «Джавелин» и «Карл Густав», а также брошенные станковые пулеметы и стрелковое оружие еще советского производства.

Напомним, накануне Минобороны сообщало, что российские войска уничтожили украинский взвод реактивных систем залпового огня «Ольха» и американских HIMARS в Харьковской области.



ВКС уничтожили более 80 наемников и 11 единиц техники в результате удара по опорному пункту «Иностранного легиона» в Днепропетровской области. В результате ударов ВКС России по боевым позициям украинских войск в Херсонской области уничтожены более 70 националистов, около 150 ранены.

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Артем Гафаров