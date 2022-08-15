На поэтическом перформансе «Голоса Казани» выступит актриса Екатерина Климова

Фото: кадр видео youtube.com/«Дом кино премиум»

На поэтическом перформансе «Голоса Казани / Казан тавышлары» выступит российская актриса Екатерина Климова. Об этом стало известно на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Перформанс запланирован на 27 августа. Помимо Екатерины Климовой, на нем выступят актеры казанских театров — имени Галиаскара Камала, Карима Тинчурина, Василия Качалова, ТЮЗа и ТЮЗа им. Кариева, а также участники оркестра «Новая музыка».

«Реальное время» писало, что на организацию и проведение перформанса «Голоса Казани/Казан тавышлары» направят 4 миллиона рублей. Он пройдет в центре города — у здания на улице Кремлевской, 3.



Фото: скриншот видео «Реального времени»

В 2021-м перформанс «Голоса Казани» прошел 30 августа, в День республики. На здание исполкома Казани проецировались сказочные картины, на сцене перед крыльцом выступили танцевальные коллективы. Как это было — в видеорепортаже «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина