АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Niva Travel

АвтоВАЗ возобновил в Тольятти выпуск автомобилей Lada Niva Travel в упрощенных версиях, сообщает пресс-служба компании.



На основном заводе компании с начала июня перезапустили производство Lada Granta, с середины июня — Lada Niva Legend (бывшая 4х4) и в августе — Lada Niva Travel. Модели Niva выпускаются на одной сборочной линии, Granta — на отдельной.

В базовое оснащение перезапущенной Niva Travel входят усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари. Список оборудования модели также включает стальную защиту картера, бортовой компьютер, центральный замок и аудиоподготовку.

В августе президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял, что инвестиции в перенос производства Lada Vesta из Ижевска на завод в Тольятти составят около 1 миллиарда рублей.

В июне Соколов сообщал, что в этом году производство автомобилей модели Lada Xray на заводе в Тольятти возобновлять не планируется. Такое решение принято из-за низкой локализации и логистических рисков. В то же время Соколов отмечал, что компания в ближайшее время может запустить производство Lada Largus, но пока неизвестно, как долго оно сможет продолжаться.

АвтоВАЗ вернулся к полному режиму работы. Сотрудники предприятия перешли на пятидневный график с 15 августа.



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Маргарита Головатенко