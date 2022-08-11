В АвтоВАЗе оценили запуск производства Lada Vestа в миллиард рублей
Инвестиции в перенос производства Lada Vesta из Ижевска на завод в Тольятти составят около 1 миллиарда рублей. Об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в эфире телеканала «Россия 24».
Проект выйдет на рентабельность к концу следующего года. Компания на прошлой неделе заявила, что переносит выпуск Lada Vesta из Ижевска на основной завод в Тольятти.
На ижевском заводе продолжится производство комплектующих для Vesta (в частности, штамповочное производство, производство пластика) и сохранятся сервисные функции.
В июне Соколов сообщал, что в этом году производство автомобилей модели Lada Xray на заводе в Тольятти возобновлять не планируется. Такое решение принято из-за низкой локализации и логистических рисков. В тоже время Соколов отмечал, что компания в ближайшее время может запустить производство Lada Largus, но пока неизвестно, как долго оно сможет продолжаться.
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