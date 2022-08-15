АвтоВАЗ вернулся к пятидневному режиму работы

АвтоВАЗ вернулся к полному режиму работы, сообщил заместитель председателя профорганизации предприятия Валерий Королев.



Сотрудники предприятия перешли на пятидневный график с 15 августа, сообщает ТАСС.

Напомним, с 6 июня на АвтоВАЗе действовал четырехдневный рабочий режим сроком на три месяца, который был введен в связи с кризисом в поставках электронных компонентов.

Фото: wikipedia.org / Vyacheslav Bukharov

Организация сообщала, что сотрудники автосборочного комплекса АвтоВАЗа с 15 августа по 28 августа перейдут на пятидневный режим работы, а с 29 августа по 27 ноября — на шестидневный.



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Маргарита Головатенко