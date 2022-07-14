В этом году производство Lada Xray на заводе в Тольятти не возобновят

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в этом году производство автомобилей модели Lada Xray на заводе в Тольятти возобновлять не планируется. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, такое решение принято из-за низкой локализации и логистических рисков. В тоже время Соколов отметил, что компания в ближайшее время может запустить производство Lada Largus, но пока неизвестно, как долго оно сможет продолжаться.

— Запасов автокомпонентов на АвтоВАЗе сейчас недостаточно для выпуска модели в тех объемах, в которых она выпускалась в предыдущие периоды времени. Очень большой объем различных узлов и деталей попал в санкционные списки, соответственно, в любой момент поставки могут быть прекращены — тогда запуск производства Largus в полном объеме окажется неэффективным, — рассказал он.

Фото: lada.ru

Напомним, АвтоВАЗ планирует нарастить производство автомобилей до 500 тысяч автомобилей в год.

— Мы услышали достаточно четкий сигнал о том, что 2023 год — это производство 500 тысяч автомобилей. На сегодняшний день возобновлено производство традиционной платформы, — сказал он.



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Максим Кокунин