Казань вошла в число городов с самыми дорогими квартирами в коммуналках

Казань вошла в список российских городов с самыми дорогими квартирами в коммуналках — согласно исследованию портала «Мир квартир», стоимость комнаты в столице Татарстана составляет 2,03 млн рубелей, сообщает ТАСС.



На этот вид жилья Казань продемонстрировала один из самых высоких показателей роста цен среди городов — с начала 2022 года цены на комнаты в городе увеличились на 32,1%. В целом с начала года комнаты в коммуналках в России подорожали на 10%, в Москве — на 21,7%, в Санкт-Петербурге — на 13,2%.

В списке городов с самыми дорогими комнатами Казань занимает шестое место. Впереди — Москва (5 млн рублей за комнату), Сочи (3,55 млн рублей), Санкт-Петербург (3,05 млн рублей), Севастополь (2,2 млн рублей), Владивосток (2,09 млн рублей). Следом за Казанью идут Симферополь (1,88 млн рублей), Краснодар (1,62 млн рублей), Хабаровск (1,55 млн рублей) и Московская область (1,55 млн рублей).

Самые дешевые комнаты доступны для приобретения в Нижнем Тагиле (435 тыс. рублей), Ульяновске (437 тыс. рублей), Волжском (499 тыс. рублей), Брянске (500 тыс. рублей), Тольятти (513 тыс. рублей).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане план ввода жилья выполнен на 79,9% от годового объема — это 2,2 млн кв. м жилья, что составляет 135,7% к уровню прошлого года. По темпам ввода в Татарстане лидирует жилищное строительство — сейчас готовы 10,3 тыс. домов, что составляет 87% от плана.



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Маргарита Головатенко