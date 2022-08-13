В Татарстане годовой план по вводу жилья выполнен почти на 80%

В Татарстане план ввода жилья выполнен на 79,9% от годового объема — это 2,2 млн кв. м жилья, что составляет 135,7% к уровню прошлого года, сообщил на совещании в Доме правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



По темпам ввода в Татарстане лидирует жилищное строительство — сейчас готовы 10,3 тыс. домов, что составляет 87% от плана. По программе социальной ипотеки в Татарстане сдано 66% от общего объема.

В коммерческом строительстве годовые показатели выполнены на 70%. Из 148 многоквартирных домов сданы 88 общей площадью 644 тыс. кв. метров.

Фото: realnoevremya.ru

В начале недели сообщалось, что Казань стала одним из лидеров среди российских городов по объему ввода жилья в абсолютном выражении — в столице Татарстана в 2021 году ввели 1,25 миллиона квадратных метров.



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Маргарита Головатенко