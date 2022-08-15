В России за сутки выявили 25 273 случая заболевания коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 25 273 случая заражения COVID-19. Всего заболевших по стране — 18 907 231 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 15 августа, за сутки госпитализировали 1 581 человека. В связи с выздоровлением от коронавируса выписали еще 15 410 пациентов. Всего вылечившихся — 18 151 487 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 53 россиян. Всего от инфекции скончались 383 178 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко