Главное о коронавирусе на 15 августа: спад заболеваемости через две недели, назальная вакцина от всех штаммов

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе заболеваемость COVID-19 в Татарстане выросла почти в два раза

За последние сутки в Татарстане выявлено 94 случая заражения коронавирусом. Всего на 15 августа общее количество инфицированных в республике достигло 154 889. Выздоровели за весь период 150 566 человек, в том числе 5 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 999 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 39 человек.

В Татарстане продолжает расти заболеваемость коронавирусом. На прошлой неделе COVID-19 заразились 564 человека, что на 48% больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба. Так, с 1 по 7 августа в регионе зарегистрировали 381 случай коронавируса. С 25 по 31 июля COVID-19 заразились 314 жителей. В общей сложности на 14 августа в республике выявлено 154 795 случаев СOVID-19, из которых 89 — за прошедшие сутки. Вылечился от коронавируса 150 561 житель, умерли — 1 998 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Также с 8 по 14 августа в Татарстане госпитализировали 350 человек, заразившихся коронавирусом, что на 10,7% больше, чем за первую неделю месяца. С 1 по 7 августа в больницы республики с коронавирусом попали 316 пациентов. Неделей ранее, с 25 по 31 июля, госпитализировали 241 татарстанца.



Кроме того, с 1 января по 14 января 2022 года в Татарстане выявили 112 093 случая заражения коронавирусом. Это в 2,6 раза больше, чем с марта 2020-го по конец прошлого года, когда в республике коронавирусом заразились 42 702 человека. Напомним, первые случаи заражения COVID-19 в Татарстане выявили в марте 2020 года. Пик заболеваемости пришелся на февраль — март 2022 года, когда за сутки регистрировали более 200 тысяч заболевших.



Роспотребнадзор: рост заболеваемости не связан с сезоном отпусков

За последние сутки в России выявили 25 273 новых случая коронавируса, выздоровели 15 410 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 907 231 человека, а выздоровевших — до 18 151 487. За сутки болезнь унесла жизни 53 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 383 178 человек.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетесов заявил, что заболеваемость COVID-19 в России должна пойти на спад в ближайшие две недели. По его словам, пока точно нельзя сказать, прошла ли страна пик заболеваемости. Однако, считает эксперт, точный прогноз по развитию ситуации с инфекцией можно будет сделать к концу следующей недели.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов коронавируса. Напомним, в июле Минздрав зарегистрировал в назальную вакцину «Салнавак», произведенную компанией «Генериум». Препарат состоит из двух компонентов, в состав которых входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека.

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, что для снижения заболеваемости респираторными инфекциями россиянам рекомендуется носить маски в общественных местах и своевременно пройти вакцинацию. По его словам, в настоящее время во многих регионах мира, в том числе и в России, наблюдается повышение заболеваемости COVID-19. В преддверии эпидемического сезона острых респираторных инфекций это вызывает особую тревогу, подчеркнул эксперт.

Фото: realnoevremya.ru

Ученые ТюмГУ совместно с коллегами из Казахстана разработали препарат, который способен остановить размножение вируса, вызывающего COVID-19. По словам ученых, на данный момент в России нет ни одного такого одобренного препарата, а в США предоставлено полное одобрение только одному соединению. Еще одно соединение, одобренное в некоторых странах, но не показало эффективности при испытаниях. Уточняется, что новое соединение представляет собой эпоксибензооксоцинопиридин с присоединенной группой дигидрохиноксалин-2-она.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что рост числа новых случаев заболевания коронавирусом в России связан со сменой циркулирующих субвариантов вируса, а не с сезоном летних отпусков. По ее словам, сезонность COVID-19 «прослеживается уже долгое время». Так, с конца 2020 года основные пики заболеваемости приходятся на осенне-зимние месяцы. Однако на данный момент вводить новые ограничения в стране не нужно, добавила специалист.

Федерально медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что вакцина «Конвасэл» стала практически универсальной против разных штаммов COVID-19, так как она действует на ту часть вируса, которая меньше подвержена мутациям. Ранее заместитель гендиректора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медприменения Минздрава профессор Вадим Меркулов заявлял, что вируснейтрализующая активность сывороток вакцинированных российскими вакцинами против вариантов «омикрона» ВА.1-ВА.5 может упасть, однако полностью снижение эффективности не доказано.

Фото: realnoevremya.ru

Власти Тюменской области вновь запускают масштабную вакцинацию населения против коронавируса. Отмечается, что такое решение связано с приближающимся началом учебного года и окончанием сезона отпусков. Всего в регионе прививку от коронавируса сделали более 337 тысяч человек. Массовая вакцинация проходит не только в медорганизациях, но и в мобильных прививочных пунктах в торговых центрах, спортивных и образовательных учреждениях. Также организована выездная вакцинация на крупных предприятиях, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев рассказал, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в регионе за неделю выросло в 1,8 раза. Результаты мониторинга циркуляции штаммов COVID-19 показывают, что в крае продолжают доминировать варианты «омикрона» ВА.4/ВА.5, доля которых за последнюю неделю составляет более 90,0%, пояснил он.

Глава Минздрава Камчатки Алексей Гашков рассказал, что запасов лекарственных средств для амбулаторного лечения коронавируса на полуострове хватит минимум на три месяца. Он добавил, что в регионе фиксируют подъем заболеваемости коронавирусом. За прошедшую неделю зафиксировали более 300 новых случаев. На базах госпиталей развернули 115 коек, более 80 из них заняты. Привились от инфекции более 150 тысяч человек — это около 60% от общего числа взрослого населения.

В Китае зафиксировали максимум числа случаев COVID-19 с середины мая

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 590 336 689 человек, 6 435 645 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (92 927 104). На второй строчке — Индия (44 268 381), на третьей — Франция (34 406 092), на четвертой — Бразилия (34 148 131), на пятой — Германия (31 535 340).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 037 021). За ними следуют Бразилия (681 253), Индия (527 069), Россия (375 360, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 732).

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что строительство первого в стране завода по производству вакцин на основе разработанной германской компанией Moderna технологии матричных РНК (mRNA) начнется в австралийском Мельбурне. Он также добавил, что Moderna откроет штаб-квартиру и собственный исследовательский центр в штате Виктория. Новое партнерство позволит привлечь в Мельбурн высококвалифицированных специалистов и позволит сотрудничать с ведущими исследовательскими организациями, уточнил он.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно подсчетам ТАСС, количество новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю составило 5,5 млн, что на 0,6 млн меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Серьезное снижение заболеваемости отмечается в странах Европы, где в прошлом месяце она была самой высокой в мире. Кроме того, темпы распространения COVID-19 резко пошли вниз в странах Латинской Америки. Однако резкий рост показателей отмечается в Азии.

Китайские власти за прошедшие сутки зафиксировали максимальный с середины мая прирост новых случаев заражения коронавирусом. Согласно данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, всего за 24 часа врачи выявили 2 604 инфицированных. Уточняется, что 95% из этих зарегистрированных случаев — местные, остальные 5% — завозные. Вместе с этим примерно 73% из вновь выявленных инфицированных — бессимптомные носители.

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Максим Кокунин