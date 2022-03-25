АвтоВАЗ с 6 июня введет четырехдневный режим работы

Фото: wikipedia.org / Vyacheslav Bukharov

АвтоВАЗ с 6 июня перейдет на четырехдневный рабочий режим сроком на три месяца в связи с кризисом в поставках электронных компонентов. Об этом говорится в сообщении компании.

Для сохранения доходов сотрудников в период 4-дневной рабочей недели руководство предприятия совместно с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым обратились к правительству России. Они просят о выделении средств для организации временных и общественных работ с оплатой 5-го дня.

Недавно компания сообщила, что летний корпоративный отпуск будет перенесен на 4—24 апреля. За время отпуска производитель займется восстановлением цепочек поставок комплектующих.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера французский автопроизводитель Renault приостановил работу своего завода в России. В настоящее время компания изучает возможные варианты относительно своей доли в АвтоВАЗе, учитывая ответственность в отношении 45 тысяч сотрудников.



На прошлой неделе Дмитрий Азаров сообщил, что АвтоВАЗ приступил к поискам поставщиков электронных компонентов в странах Азии. По его словам, компания столкнулась с логистическими сложностями.

В начале марта АвтоВАЗ приостановил на время производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске в связи с возникшими проблемами поставок электронных компонентов. В период простоя работникам предприятия продолжали платить зарплату.



Максим Кокунин