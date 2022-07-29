Осенью АвтоВАЗ перейдет на шестидневный рабочий режим

Фото: wikipedia.org / Vyacheslav Bukharov

Сотрудники автосборочного комплекса АвтоВАЗа с 15 августа по 28 августа перейдут на пятидневный режим работы, а с 29 августа по 27 ноября — на шестидневный. Об этом профсоюзная организация компании сообщила на своей официальной странице Вконтакте.

В соответствии с приказом и планом производства на текущий год, с 15 по 28 августа 2022 года подразделения автосборочного комплекса, занятые производством автомобилей семейства Granta и Niva, будут работать пять дней в неделю — с понедельника по пятницу — в одну смену. Шестидневный рабочий режим предусмотрен с 28 августа по 27 ноября для подразделений автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейств Granta, Niva и на платформе B0, в две, одну и две смены соответственно.

Отмечается, что новый документ отменит приказы о неполной рабочей неделе от 24 июня 2022 года и от 25 марта 2022 года.

Фото: lada.ru

Напомним, с 6 июня на АвтоВАЗе действует четырехдневный рабочий режим сроком на три месяца, который был введен в связи с кризисом в поставках электронных компонентов.

Для сохранения доходов сотрудников в период 4-дневной рабочей недели руководство предприятия совместно с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым обратились к правительству России. Они просят о выделении средств для организации временных и общественных работ с оплатой 5-го дня.

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Максим Кокунин