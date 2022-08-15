В Казани содержание набережной озера Нижний Кабан с опасным участком оценили в 5,4 миллиона рублей
В этом году на содержание набережной озера Нижний Кабан в Казани направят 5,4 миллиона рублей. Средства выделят из муниципального бюджета.
Субподрядчика ищет МУП «Горводзеленхоз». Предприятие выступает подрядчиком, занимающимся содержанием парков, скверов и садов Казани, следует из документации на портале госзакупок. Работы предстоит выполнять с момента заключения контракта до конца 2022 года.
В обязанности субподрядчика входит уход за деревьями, в том числе вырубка сухих и аварийных деревьев на набережной, частичное восстановление и заделка трещин на дорожках и лестницах, вытряхивание мусора из урн и их промывка с применением моющих средств, а также уход за ограждениями безопасности. Работы должны проводиться каждый день.
Субподрядчик также должен содержать систему полива зеленых зон набережной. На это уйдет 1,2 миллиона рублей.
Напомним, что часть набережной озера Нижний Кабан закрыта с весны из-за риска обрушения подпорной стены. Речь идет об участке от ул. Марджани до ул. Салимжанова. Однако оказалось, что синие баннеры, размещенные на площади перед театром Галиаскара Камала и со стороны Старо-Татарской слободы, ненадежная защита — через них горожане и туристы с легкостью могут пробраться на опасный участок дороги. Детали — в материале «Реального времени».
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