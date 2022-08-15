В Казани содержание набережной озера Нижний Кабан с опасным участком оценили в 5,4 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов

В этом году на содержание набережной озера Нижний Кабан в Казани направят 5,4 миллиона рублей. Средства выделят из муниципального бюджета.

Субподрядчика ищет МУП «Горводзеленхоз». Предприятие выступает подрядчиком, занимающимся содержанием парков, скверов и садов Казани, следует из документации на портале госзакупок. Работы предстоит выполнять с момента заключения контракта до конца 2022 года.

В обязанности субподрядчика входит уход за деревьями, в том числе вырубка сухих и аварийных деревьев на набережной, частичное восстановление и заделка трещин на дорожках и лестницах, вытряхивание мусора из урн и их промывка с применением моющих средств, а также уход за ограждениями безопасности. Работы должны проводиться каждый день.

Субподрядчик также должен содержать систему полива зеленых зон набережной. На это уйдет 1,2 миллиона рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что часть набережной озера Нижний Кабан закрыта с весны из-за риска обрушения подпорной стены. Речь идет об участке от ул. Марджани до ул. Салимжанова. Однако оказалось, что синие баннеры, размещенные на площади перед театром Галиаскара Камала и со стороны Старо-Татарской слободы, ненадежная защита — через них горожане и туристы с легкостью могут пробраться на опасный участок дороги. Детали — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина