Содержание парков, скверов и памятников Казани в 2022 году оценили почти в 361,7 миллиона рублей
Создание благоприятных условий для отдыха населения профинансирует Казань
Как выяснило «Реальное время», в содержание садов, парков и скверов, городского леса «Лебяжье» и памятников Казани в 2022 году вложили более 361,67 миллиона рублей. Средства выделены из городского бюджета.
На сегодняшний день Дирекция парков и скверов Казани находится в поиске подрядчика, который займется содержанием садов, парков и скверов, городского леса «Лебяжье» и памятников за 112,8 миллиона рублей. Аналогичный тендер, но на гораздо большую сумму — более 246,8 миллиона, объявлялся в феврале. Контракт по итогу заключили с казанским МУП «Горводзеленхоз».
Контракты в обоих случаях рассчитаны до конца текущего года. Целью работ указано создание благоприятных условий для отдыха населения, сохранение зеленых насаждений, недопущение ослабления и улучшение их внешнего вида.
Большая часть из 112,8 миллиона рублей, 101,9 миллиона, выделяется непосредственно на содержание казанских садов, парков и скверов. Еще более 10,14 миллиона направят на содержание системы полива зеленых зон общественных пространств. Оставшиеся 759,3 тысячи вложат в содержание памятников.
29 общественных пространств и 60 памятников
В перечень садов, парков и скверов Казани на 2022 год вошли 29 объектов и 60 памятников. Системы полива зеленых зон общественных пространств включают в себя 23 наименования.
Так, подрядчику придется содержать следующие сады, парки и скверы:
- парк «Крылья Советов»;
- сквер им. Дементьева;
- Центральный парк культуры и отдыха им. Горького;
- парк им. К. Тинчурина;
- парк «Черное озеро»;
- Лядской сад;
- сквер им. Аксенова;
- набережную озера Нижний Кабан;
- набережную Казанки (участок №1: ГИМС — Ленинский мост);
- набережную Казанки (участок №3: НКЦ — мост «Миллениум»);
- Ленинский сад по ул. Пушкина;
- площадку Цветочного фестиваля по пр. Универсиады;
- парк им. Урицкого;
- парк «Сосновая роща»;
- бульвар «Фестивальный»;
- парк у озера Лебяжьего;
- сквер в жилом массиве «Салават купере»;
- парк Победы;
- парк «Континент»;
- сквер у Центра семьи «Казан»;
- бульвар «Белые цветы»;
- парк «Калейдоскоп»;
- входную группу «Дубрава»;
- парк «Горкинско-Ометьевский лес»;
- сквер «Комсомолец»;
- бульвар по ул. Фучика;
- парк у оз. Комсомольского;
- парк по ул. Мира;
- парк у ДК им. Саид-Галиева.
В казанском парке Победы подрядчику предстоит содержать следующие объекты:
- колоннаду Героев;
- Вечный огонь;
- образец военной техники «БМ-8-48»;
- образец военной техники «ЗИС-5»;
- ИСУ-152 — советскую тяжелую самоходную установку;
- образцы военной техники БРДМ-2, танки Т-52, Т-72, Т-34 и Т-80, БТР-70, Т-62, БМП-1, БТР-70, БС-3, истребители МИГ-17 и МИГ-27, вертолеты МИ-8 и МИ-2, ЗИС-5, гаубицу 152 мм, М-30, ЗИС-2, истребитель L-29, ПО-2.
- монумент «Скорбящая мать»;
- памятник Советскому солдату;
- монумент погибшим воинам-морякам;
- рубку подводной лодки К-403 «Казань»;
- стелу Победы;
- пирамидальные обелиски (86, 18, 120, 146, 352, 334, 147 стрелковых дивизий), состоящие из 12 пирамид.
В парке «Крылья Советов» требуется содержать:
- памятник Д.И. Менделееву;
- памятник А.Ф. Можайскому;
- памятник К.Э. Циолковскому;
- памятник П.Н. Нестерову;
- памятник В.И. Ленину;
- памятник В.П. Чкалову;
- памятник С.А. Чаплыгину;
- памятник Н.Е. Жуковскому;
- памятник М.В. Ломоносову.
В парке у ДК Саид-Галиева в поселке Дербышки:
- мемориальный комплекс павшим воинам-землякам;
- памятник «Пионер (девочка)»;
- памятник «Спортсмен»;
- памятник «Дети»;
- памятник «Девушка с веслом»;
- памятник «Девушка, встречающая победителей»;
- памятник «Пионер-горнист».
В списке также следующие объекты:
- памятник Петру Дементьеву в одноименном сквере;
- монумент в память о погибших в Великой Отечественной войне в парке им. Урицкого;
- памятный крест в парке «Сосновая роща»;
- «БАРС-он», «БАРС-она», «Зилант-он» и «Зилант-она» по ул. Сибгата Хакима;
- памятник Гавриилу Державину и скульптура бабушки Аняни в Лядском саду;
- бюст Карима Тинчурина в одноименном сквере;
- скульптурная композиция, посвященная писателю Василию Аксенову, «Танцующий свинг» в сквере Аксенова;
- памятник пограничникам Татарстана на пересечении ул. Комарова и Курчатова.
Фигуры и барельефы в зимний период необходимо очищать от снега. Пьедесталы также требуется избавлять от осадков, протирать и удалять изморозь и загрязнения. В летний период их нужно промывать теплой водой с протиранием насухо, удалять пятна и загрязнения. Памятники также необходимо мыть из шланга поливомоечной машины.
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