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Содержание парков, скверов и памятников Казани в 2022 году оценили почти в 361,7 миллиона рублей

13:10, 16.07.2022 2
Содержание парков, скверов и памятников Казани в 2022 году оценили почти в 361,7 миллиона рублей
Фото: Анна Сейтумерова

Создание благоприятных условий для отдыха населения профинансирует Казань

Как выяснило «Реальное время», в содержание садов, парков и скверов, городского леса «Лебяжье» и памятников Казани в 2022 году вложили более 361,67 миллиона рублей. Средства выделены из городского бюджета.

На сегодняшний день Дирекция парков и скверов Казани находится в поиске подрядчика, который займется содержанием садов, парков и скверов, городского леса «Лебяжье» и памятников за 112,8 миллиона рублей. Аналогичный тендер, но на гораздо большую сумму — более 246,8 миллиона, объявлялся в феврале. Контракт по итогу заключили с казанским МУП «Горводзеленхоз».

Контракты в обоих случаях рассчитаны до конца текущего года. Целью работ указано создание благоприятных условий для отдыха населения, сохранение зеленых насаждений, недопущение ослабления и улучшение их внешнего вида.

Фото: Максим Платонов

Большая часть из 112,8 миллиона рублей, 101,9 миллиона, выделяется непосредственно на содержание казанских садов, парков и скверов. Еще более 10,14 миллиона направят на содержание системы полива зеленых зон общественных пространств. Оставшиеся 759,3 тысячи вложат в содержание памятников.

29 общественных пространств и 60 памятников

В перечень садов, парков и скверов Казани на 2022 год вошли 29 объектов и 60 памятников. Системы полива зеленых зон общественных пространств включают в себя 23 наименования.

Так, подрядчику придется содержать следующие сады, парки и скверы:

  • парк «Крылья Советов»;
  • сквер им. Дементьева;
  • Центральный парк культуры и отдыха им. Горького;
  • парк им. К. Тинчурина;
  • парк «Черное озеро»;
  • Лядской сад;
  • сквер им. Аксенова;
  • набережную озера Нижний Кабан;
  • набережную Казанки (участок №1: ГИМС — Ленинский мост);
Фото: Максим Платонов
  • набережную Казанки (участок №3: НКЦ — мост «Миллениум»);
  • Ленинский сад по ул. Пушкина;
  • площадку Цветочного фестиваля по пр. Универсиады;
  • парк им. Урицкого;
  • парк «Сосновая роща»;
  • бульвар «Фестивальный»;
  • парк у озера Лебяжьего;
  • сквер в жилом массиве «Салават купере»;
  • парк Победы;
  • парк «Континент»;
  • сквер у Центра семьи «Казан»;
  • бульвар «Белые цветы»;
  • парк «Калейдоскоп»;
  • входную группу «Дубрава»;
  • парк «Горкинско-Ометьевский лес»;
Фото: Максим Платанов
  • сквер «Комсомолец»;
  • бульвар по ул. Фучика;
  • парк у оз. Комсомольского;
  • парк по ул. Мира;
  • парк у ДК им. Саид-Галиева.

В казанском парке Победы подрядчику предстоит содержать следующие объекты:

  • колоннаду Героев;
  • Вечный огонь;
  • образец военной техники «БМ-8-48»;
  • образец военной техники «ЗИС-5»;
  • ИСУ-152 — советскую тяжелую самоходную установку;
  • образцы военной техники БРДМ-2, танки Т-52, Т-72, Т-34 и Т-80, БТР-70, Т-62, БМП-1, БТР-70, БС-3, истребители МИГ-17 и МИГ-27, вертолеты МИ-8 и МИ-2, ЗИС-5, гаубицу 152 мм, М-30, ЗИС-2, истребитель L-29, ПО-2.
Фото: Ринат Назметдинов
  • монумент «Скорбящая мать»;
  • памятник Советскому солдату;
  • монумент погибшим воинам-морякам;
  • рубку подводной лодки К-403 «Казань»;
  • стелу Победы;
  • пирамидальные обелиски (86, 18, 120, 146, 352, 334, 147 стрелковых дивизий), состоящие из 12 пирамид.

В парке «Крылья Советов» требуется содержать:

  • памятник Д.И. Менделееву;
  • памятник А.Ф. Можайскому;
  • памятник К.Э. Циолковскому;
  • памятник П.Н. Нестерову;
  • памятник В.И. Ленину;
Фото: Максим Платонов (архив)
  • памятник В.П. Чкалову;
  • памятник С.А. Чаплыгину;
  • памятник Н.Е. Жуковскому;
  • памятник М.В. Ломоносову.

В парке у ДК Саид-Галиева в поселке Дербышки:

  • мемориальный комплекс павшим воинам-землякам;
  • памятник «Пионер (девочка)»;
  • памятник «Спортсмен»;
  • памятник «Дети»;
  • памятник «Девушка с веслом»;
  • памятник «Девушка, встречающая победителей»;
  • памятник «Пионер-горнист».

В списке также следующие объекты:

  • памятник Петру Дементьеву в одноименном сквере;
  • монумент в память о погибших в Великой Отечественной войне в парке им. Урицкого;
  • памятный крест в парке «Сосновая роща»;
  • «БАРС-он», «БАРС-она», «Зилант-он» и «Зилант-она» по ул. Сибгата Хакима;
  • памятник Гавриилу Державину и скульптура бабушки Аняни в Лядском саду;
Фото: Дмитрий Резнов
  • бюст Карима Тинчурина в одноименном сквере;
  • скульптурная композиция, посвященная писателю Василию Аксенову, «Танцующий свинг» в сквере Аксенова;
  • памятник пограничникам Татарстана на пересечении ул. Комарова и Курчатова.

Фигуры и барельефы в зимний период необходимо очищать от снега. Пьедесталы также требуется избавлять от осадков, протирать и удалять изморозь и загрязнения. В летний период их нужно промывать теплой водой с протиранием насухо, удалять пятна и загрязнения. Памятники также необходимо мыть из шланга поливомоечной машины.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:30
    У нас очень красивые парки и интересно их посещать
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    Анонимно 14:00
    с насыщенной летней программой
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