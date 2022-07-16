Содержание парков, скверов и памятников Казани в 2022 году оценили почти в 361,7 миллиона рублей

Фото: Анна Сейтумерова

Создание благоприятных условий для отдыха населения профинансирует Казань

Как выяснило «Реальное время», в содержание садов, парков и скверов, городского леса «Лебяжье» и памятников Казани в 2022 году вложили более 361,67 миллиона рублей. Средства выделены из городского бюджета.

На сегодняшний день Дирекция парков и скверов Казани находится в поиске подрядчика, который займется содержанием садов, парков и скверов, городского леса «Лебяжье» и памятников за 112,8 миллиона рублей. Аналогичный тендер, но на гораздо большую сумму — более 246,8 миллиона, объявлялся в феврале. Контракт по итогу заключили с казанским МУП «Горводзеленхоз».



Контракты в обоих случаях рассчитаны до конца текущего года. Целью работ указано создание благоприятных условий для отдыха населения, сохранение зеленых насаждений, недопущение ослабления и улучшение их внешнего вида.

Фото: Максим Платонов

Большая часть из 112,8 миллиона рублей, 101,9 миллиона, выделяется непосредственно на содержание казанских садов, парков и скверов. Еще более 10,14 миллиона направят на содержание системы полива зеленых зон общественных пространств. Оставшиеся 759,3 тысячи вложат в содержание памятников.

29 общественных пространств и 60 памятников

В перечень садов, парков и скверов Казани на 2022 год вошли 29 объектов и 60 памятников. Системы полива зеленых зон общественных пространств включают в себя 23 наименования.

Так, подрядчику придется содержать следующие сады, парки и скверы:

парк «Крылья Советов»;

сквер им. Дементьева;

Центральный парк культуры и отдыха им. Горького;

парк им. К. Тинчурина;

парк «Черное озеро»;

Лядской сад;

сквер им. Аксенова;

набережную озера Нижний Кабан;

набережную Казанки (участок №1: ГИМС — Ленинский мост);

Фото: Максим Платонов

набережную Казанки (участок №3: НКЦ — мост «Миллениум»);

Ленинский сад по ул. Пушкина;

площадку Цветочного фестиваля по пр. Универсиады;

парк им. Урицкого;

парк «Сосновая роща»;

бульвар «Фестивальный»;

парк у озера Лебяжьего;

сквер в жилом массиве «Салават купере»;



парк Победы;

парк «Континент»;

сквер у Центра семьи «Казан»;

бульвар «Белые цветы»;

парк «Калейдоскоп»;

входную группу «Дубрава»;

парк «Горкинско-Ометьевский лес»;

Фото: Максим Платанов

сквер «Комсомолец»;



бульвар по ул. Фучика;

парк у оз. Комсомольского;

парк по ул. Мира;

парк у ДК им. Саид-Галиева.

В казанском парке Победы подрядчику предстоит содержать следующие объекты:

колоннаду Героев;

Вечный огонь;

образец военной техники «БМ-8-48»;

образец военной техники «ЗИС-5»;

ИСУ-152 — советскую тяжелую самоходную установку;

образцы военной техники БРДМ-2, танки Т-52, Т-72, Т-34 и Т-80, БТР-70, Т-62, БМП-1, БТР-70, БС-3, истребители МИГ-17 и МИГ-27, вертолеты МИ-8 и МИ-2, ЗИС-5, гаубицу 152 мм, М-30, ЗИС-2, истребитель L-29, ПО-2.



Фото: Ринат Назметдинов

монумент «Скорбящая мать»;

памятник Советскому солдату;

монумент погибшим воинам-морякам;

рубку подводной лодки К-403 «Казань»;

стелу Победы;

пирамидальные обелиски (86, 18, 120, 146, 352, 334, 147 стрелковых дивизий), состоящие из 12 пирамид.



В парке «Крылья Советов» требуется содержать:

памятник Д.И. Менделееву;

памятник А.Ф. Можайскому;

памятник К.Э. Циолковскому;

памятник П.Н. Нестерову;

памятник В.И. Ленину;

Фото: Максим Платонов (архив)

памятник В.П. Чкалову;

памятник С.А. Чаплыгину;

памятник Н.Е. Жуковскому;

памятник М.В. Ломоносову.

В парке у ДК Саид-Галиева в поселке Дербышки:

мемориальный комплекс павшим воинам-землякам;

памятник «Пионер (девочка)»;

памятник «Спортсмен»;

памятник «Дети»;

памятник «Девушка с веслом»;

памятник «Девушка, встречающая победителей»;

памятник «Пионер-горнист».

В списке также следующие объекты:

памятник Петру Дементьеву в одноименном сквере;

монумент в память о погибших в Великой Отечественной войне в парке им. Урицкого;

памятный крест в парке «Сосновая роща»;

«БАРС-он», «БАРС-она», «Зилант-он» и «Зилант-она» по ул. Сибгата Хакима;

памятник Гавриилу Державину и скульптура бабушки Аняни в Лядском саду;

Фото: Дмитрий Резнов

бюст Карима Тинчурина в одноименном сквере;

скульптурная композиция, посвященная писателю Василию Аксенову, «Танцующий свинг» в сквере Аксенова;

памятник пограничникам Татарстана на пересечении ул. Комарова и Курчатова.

Фигуры и барельефы в зимний период необходимо очищать от снега. Пьедесталы также требуется избавлять от осадков, протирать и удалять изморозь и загрязнения. В летний период их нужно промывать теплой водой с протиранием насухо, удалять пятна и загрязнения. Памятники также необходимо мыть из шланга поливомоечной машины.

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Татьяна Демина