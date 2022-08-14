Казанцы «прорвали» заграждение аварийного участка набережной озера Кабан в Казани

Конструкция из баннеров превратилась в ворота

Ненадежной защитой оказались синие баннеры, размещенные на площади перед театром Галиаскара Камала и со стороны Старо-Татарской слободы, чтобы не допустить людей на опасный участок набережной озера Нижний Кабан, закрытый еще в мае этого года. Как оказалось, их можно легко отодвинуть и проникнуть за огороженную часть, в чем накануне вечером лично убедился корреспондент «Реального времени».

Фото: realnoevremya.ru

Всего для «защиты» от доступа граждан установлены три баннера — один со стороны улицы Марселя Салимжанова, второй — на площади перед театром Галиаскара Камала, а третий — со стороны улицы Шигабутдина Марджани.

— Из-за риска обрушения подпорной стены (проблема существует давно, но сейчас она достигла кризисной отметки) мы на время ограничили доступ к участку набережной от ул. Марджани до ул. Салимжанова. Вернуться на набережную можно, если пройти через площадь у театра Камала. Помните, что это нужно для вашей безопасности, — гласит предупреждение на каждом из баннеров.

Баннер со стороны улицы Марджани. Фото: realnoevremya.ru

Официально доступ на закрытый участок не открывался. Баннеры стоят, а значит часть набережной по-прежнему закрыта. Каким образом доступ оказался открыт — неизвестно. Вероятно, это сделали «находчивые» пешеходы, не пожелавшие менять маршрут своей прогулки, делать крюк и обходить участок.

Так, например, со стороны ул. Марджани часть баннера, на котором размещено информационное сообщение, была широко открыта, словно ворота. В какой-то момент ее закрыло ветром, и со стороны все выглядело как неприступная крепость, которую придется обходить. Однако подошедшие к нему прохожие не растерялись и снова приоткрыли баннер как двери, продолжив движение дальше.

Со стороны ул. Марджани часть баннера, на котором размещено информационное сообщение, была широко открыта. Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Просторный вход на закрытую площадку образовался и на площади перед театром Камала — баннер отодвинули, открыв проход на лестницу, с которой люди как поднимались, так и спускались. Почти никто не останавливался, чтобы прочитать надпись на баннере, которую хоть и плохо, из-за тусклого вечернего освещения, но все же было видно.

Просторный вход на закрытую площадку образовался и на площади перед театром Камала. Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Наблюдая с площади перед театром Камала, можно было увидеть как внизу на официально закрытой для посещения площадки дети катались на самокатах, спортсмены бегали, а туристы, не знающие о «сюрпризе», доходили до баннера со стороны ул. Марселя Салимжанова и возвращались назад. Он, в отличие от двух других его близнецов, не тронут. По обе стороны от него люди послушно разворачиваются, увидев препятствие на своем пути. Не видят в нем преграды лишь маленькие дети, которые имеют возможность пробраться через щель под баннером на другую сторону, хотя тут же возвращаются после замечания волнующихся родителей.

Не видят в нем преграды лишь маленькие дети, которые имеют возможность пробраться через щель под баннером на другую сторону. Фото: realnoevremya.ru

Находиться на закрытой площадке и правда опасно. Смотря на озеро со стороны площади театра Камала, можно увидеть, как накренилась бетонная стена. Хорошо это видно на месте ее стыка с перпендикулярной стенкой — расстояние между ними несколько сантиметров.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Однако ненадежно выглядящая стена не пугает ни тех, кто пренебрег предупреждающими об опасности баннерами и пробрался на закрытой участок набережной, ни тех, кто облюбовал ее как скамейку. На стене сидят люди, порой даже дети, которые не боятся ни простого падения вниз из-за потери равновесия, ни падения вместе со стеной вниз на набережную. Много и тех, кто облокачивается на стену.

Фото: realnoevremya.ru

«Находиться на участке очень опасно»

Напомним, участок набережной озера Нижний Кабан закрыли в мае этого года. Все мероприятия, которые традиционно проводились там летом — йога и кинотеатр под открытым небом, — перенесли на другие площадки.

— На участке набережной озера Нижний Кабан продолжаются работы по техническому обследованию подпорной стены. Мы рассчитываем завершить эту процедуру к окончанию месяца, — сообщал в начале июня Комитет внешнего благоустройства Казани. Горожан просили не пробираться за ограждение и следить за тем, чтобы туда не могли проникнуть дети. «Находиться на участке очень опасно», — утверждалось в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

Участок на набережной озера Нижний Кабан закрыли после обрушения подпорной стены на Булаке. Сейчас на участке от Парижской Коммуны до ул.Татарстан идут восстановительные работы. По техзаданию завершить их должны до 1 октября, однако в конце прошлого месяца Комитет внешнего благоустройства Казани объявил, что все будет готово уже к концу августа. Вероятно, уложиться хотят до Дня города и республики.

Работы на Булаке. Фото: Максим Кокунин

Обрушившийся на Булаке участок и закрытая территория набережной Кабана тесно между собой связаны.

— Обследование позволило выявить разрушение бетонных конструкций, коррозию закладных деталей и отклонение подпорной стенки и на других участках. Именно поэтому закрыт проход на набережной озера Кабан, — объяснили в конце июля в Комитете внешнего благоустройства Казани.

Также недавно стало известно, что в городе планируют восстановить подземную технологическую галерею между набережной Кабана и Булаком, коммуникации которой построены примерно в 1960-е годы. Специалисты обследовали техническое состояние конструкций подземной галереи площади фонтанов около театра им. Галиаскара Камала. По его итогам подготовлен отчет, который направили в Минстрой Татарстана. Информации по решению о финансировании пока нет.

Фото: Комитет внешнего благоустройства Казани

Как долго будет закрыт от пешеходов участок набережной озера Нижний Кабан — неизвестно. Пока же городские власти неспешно «обследуют» аварийные конструкции, стоит как минимум придумать более надежное ограждение, чтобы избежать случайных жертв.



Татьяна Демина