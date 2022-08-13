Россия предупредила США о точке невозврата при объявлении ее спонсором терроризма

Россия предупредила США о точке невозврата, после которых возможен разрыв дипломатических отношений, сообщил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.



— <…> упомяну обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной — спонсором терроризма». Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена, — сказал он в интервью ТАСС.

В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация страны рассматривает возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма на фоне событий на Украине. По его словам, юристы изучают этот вопрос. Блинкен добавил, что Россия якобы терроризирует население Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инициативу США о признании России страной — спонсором терроризма, назвала ее идиотической.



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Маргарита Головатенко