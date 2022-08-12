В Центробанке считают, что говорить о дефляции в России в июне — июле некорректно

Центробанк считает, что говорить о дефляции в июне — июле не очень корректно. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин.

Он отметил, что важна оценка устойчивых составляющих в динамике цен, а не общий уровень изменения цен в отдельно взятый месяц.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— В связи с этим мы по-прежнему считаем, что говорить о дефляции по отрицательному изменению индекса цен в отдельно (взятый месяц, — прим. ред.) или даже за два месяца — не очень корректно, — приводит ТАСС его слова.

На этой неделе Минэкономразвития России сообщило, что в августе дефляция продолжилась — за неделю со 2 по 8 августа 2022 года снижение цен составило 0,08%. Росстат отмечал, что дефляция с 23 июля по 1 августа составила 0,14%.



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Татьяна Леухина