Росстат: дефляция в России с 23 июля по 1 августа составила 0,14%

В России дефляция с 23 июля по 1 августа составила 0,14%. Такие данные приводит Росстат.

С начала года потребительские цены выросли на 11,16%. За период с 23 июля по 1 августа подешевели: яйца куриные (на 1,1%), соль поваренная (на 0,9%), колбасы вареные, масло подсолнечное (на 0,4%), сосиски, сардельки, консервы овощные для детского питания, вермишель (0,3%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Картофель подешевел еще на 7,8%, свекла на 7,1%, морковь на 6,1%, капуста на 5,2%, бананы на 4,3%, огурцы на 4,1%.



Недельная дефляция в России с 16 по 22 июля составляла 0,08%. Тогда больше всего подешевели яйца (-1,17% за неделю). Как сообщало Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении замедлилась до 15,3%.



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Татьяна Леухина