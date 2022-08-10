Минэкономразвития: годовая инфляция в России со 2 по 8 августа замедлилась до 15,01%

Инфляция в России со 2 по 8 августа замедлилась до 15,01% в годовом выражении против 15,3% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации» Минэкономразвития РФ.

— В августе дефляция продолжилась — за неделю со 2 по 8 августа 2022 года снижение цен составило 0,08%, — говорится в сообщений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Росстат сообщил, что дефляция с 23 июля по 1 августа составила 0,14%.



В конце июля сообщалось, что в базовом сценарии Банк России ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 12—15%. Важные факторы для дальнейшей динамики инфляции — динамика обменного курса рубля, эффективность процессов импортозамещения, масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.



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Татьяна Леухина