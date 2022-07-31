Латвия отменит упрощенный формат поездок для россиян, живущих возле границы

Действие соглашения России и Латвии об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов будет приостановлено с 1 августа, такое решение приняло латвийское правительство. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на портал tv.net.

В МИД Латвии рассказали, что в связи с закрытием Россией консульства в Пскове выдача приграничных разрешений стала невозможной. Стоит отметить, что соглашение о поездках приграничных жителей действовало с 2010 года.

Фото: upload.wikimedia.org

26 июля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Россия не исключает сценария, при котором гражданам страны перестанут выдавать шенгенские визы. По его словам, сейчас российское дипломатическое ведомство наблюдает фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.

— В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии, — сказал он.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин