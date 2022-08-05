СМИ: Эстония предложила включить в новый пакет санкций запрет на визы в ЕС для россиян
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу ее гражданам шенгенских виз. Об этом пишет Bloomberg.
— Мы должны повысить цену российской агрессии посредством дополнительных санкций, оружия и все большей изоляции России, — отметил он.
С 1 августа уже приостановлено действие соглашения России и Латвии об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов. Кроме того, ведущие парламентские партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз гражданам России из-за конфликта на Украине.
А директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Россия не исключает сценария, при котором гражданам страны перестанут выдавать шенгенские визы.
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