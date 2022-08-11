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В Татарстане изменили состав Инвестиционного совета

11:47, 11.08.2022
В Татарстане изменили состав Инвестиционного совета
Фото: Анна Сейтумерова

Состав Инвестиционного совета Татарстана изменили, соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Согласно изменениям, из состава вывели бывшего главу Минпромторга Татарстана Альберта Каримова, который в мае 2022-го перешел на должность замглавы Минпромторга России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В состав Инвестиционного совета ввели заместителя премьер-министра РТ, министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, Олег Коробченко назначен вице-премьером Татарстана — министром промышленности и торговли республики в середине июня этого года. Депутаты Государственного совета региона утвердили его кандидатуру единогласно и без прений.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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