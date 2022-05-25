Главу Минпромторга Татарстана назначат в ближайшее время

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что в ближайшее время будет опубликован указ о назначении нового главы Минпромторга Татарстана.



— В ближайшее время, как появится информация, будет указ, мы обязательно проинформируем, — сказала она.

Напомним, главу татарстанского Минпромторга Альберта Каримова утвердили на должность замглавы Минпромторга России. Вероятный кандидат, чье имя пока не называется, придет извне. По словам Галимовой, Каримов обратился к Минниханову с просьбой о его приглашении, «чтобы реализовывать серьезные направления» в республике.

Каримов на посту замминистра промышленности и торговли России сменил Александра Морозова, который занимал эту должность с июля 2015 года. Сам он был заместителем премьер-министра Татарстана — министром промышленности и торговли республики с 23 декабря 2015 года.

Маргарита Головатенко