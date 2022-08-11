В Казани старинную вывеску на фасаде здания на улице Баумана перекрыли логотипом магазина

Фото: t.me/dezhurnasledi / Дмитрий Полосин

Старинную вывеску на фасаде здания на улице Баумана в Казани перекрыли новой — теперь там расположилась вывеска магазина «Корд оптика», сообщил член совета ТРО ВООПИиК, руководитель казанского Музея чак-чака Дмитрий Полосин.



— Оптика очень настырная, — заявил Полосин в telegram-канале «Дежурный по наследию» и отметил, что для современных вывесок есть множество других альтернативных аккуратных вариантов.

Старинную вывеску, написанную по штукатурке фасада дома №72 по улице Баумана, обнаружили год назад во время ремонтных работ. В июле 2022 года приступили к ее реставрации. На вывеске можно прочесть: «Обувь», «Магазин Соловьева», «Галантерейная торговля».

— Ребята, которые вскрывали отвалившуюся штукатурку, дошли до штукатурки оригинальной: вскрылась достаточно четкая область. Как раз мимо проходил экскурсовод, который отснял это все и скинул в совет ВООПИиК. Собственник моментально согласился остановить работы, — рассказывал «Реальному времени» в июле прошлого года Дмитрий Полосин.

В дело год назад также моментально включилась помощник президента Татарстана Олеся Балтусова. Собственником здания оказалось АО «Спорткультавтотовары», с которым она связалась. Он согласился на реставрацию по технологии. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Маргарита Головатенко