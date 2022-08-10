В Зеленодольске выдали заключение о соответствии новому многопрофильному лицею

Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии требованиям проектной документации многопрофильному лицею №18 имени М.В. Ломоносова в микрорайоне Мирный Зеленодольска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Здание начали строить в декабре 2021 года. Учебное заведение рассчитано на 1224 учащихся.

Фото: gsn.tatarstan.ru

Сейчас лицей готов к вводу в эксплуатацию. В учебном заведении есть кабинеты для начальных и старших классов, спортивный и актовый залы, столовая, библиотека, медпункт, зона для занятий физкультурой и отдыха. Прилегающая территория благоустроена: высажены деревья и кустарники, установлены малые архитектурные формы.



Весной в Набережных Челнах в 26-м микрорайоне жилого района Замелекесье по адресу Сармановский тракт, 27а был построен еще один жилой дом. Госстройнадзор Татарстана завершил итоговую проверку нового объекта и выдал ему заключение о соответствии проектной документации.



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Татьяна Леухина