Госстройнадзор Татарстана завершил проверку нового жилого дома в Челнах

В Набережных Челнах в 26-м микрорайоне жилого района Замелекесье по адресу Сармановский тракт, 27а был построен еще один жилой дом. Госстройнадзор Татарстана завершил итоговую проверку нового объекта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Строительство здания началось летом 2018 года. Его площадь составляет 11 363 кв. метра. В доме 17 этажей и 135 квартир. Общая площадь квартир — более 8,1 тысячи кв. метров. Фундамент дома построен из монолитного железобетона, наружные стены первого и типового этажей — из керамического камня. При строительстве лестничных площадок и маршей использовался сборный железобетон.

Акт итоговой проверки не содержал замечаний, в связи с чем объекту выдадут заключение о соответствии проектной документации.

Фото: gsn.tatarstan.ru

17 марта в Казани завершилась итоговая проверка ЖК «Жардин». По результатам нее Госстройнадзор РТ выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Строительство началось в 2019 году. В 2020 году застройщиком ООО «Мегаполис» был привлечен подрядчик, который не исполнил взятые на себя обязательства. В результате сроки завершения строительства были нарушены, а дом включен в Единый реестр проблемных объектов.

Дарья Акимова