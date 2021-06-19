СМИ сообщили об отставке начальника УФСБ РФ по Татарстану в Набережных Челнах

СМИ сообщили об отставке начальника УФСБ РФ по Татарстану в Набережных Челнах Сиреня Галиакберова. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают «Челнинские известия».

Сирень Галиакберов возглавлял городскую службу ФСБ с апреля 2006 года. До назначения на должность он 15 лет проработал в органах госбезопасности, пять лет работал заместителем

начальника службы.



Ольга Плешкова