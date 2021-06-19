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СМИ сообщили об отставке начальника УФСБ РФ по Татарстану в Набережных Челнах

10:55, 19.06.2021

СМИ сообщили об отставке начальника УФСБ РФ по Татарстану в Набережных Челнах Сиреня Галиакберова. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают «Челнинские известия».

Сирень Галиакберов возглавлял городскую службу ФСБ с апреля 2006 года. До назначения на должность он 15 лет проработал в органах госбезопасности, пять лет работал заместителем
начальника службы.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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