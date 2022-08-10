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Профком КАМАЗа возглавил замгендиректора компании по безопасности Ильдар Шамилов

15:59, 10.08.2022
Профком КАМАЗа возглавил замгендиректора компании по безопасности Ильдар Шамилов
Фото: t.me/kamaz_oficial

Профком КАМАЗа возглавил Ильдар Шамилов. Об этом сообщается в telegram-канале предприятия.

На внеочередной профсоюзной конференции его кандидатура была утверждена единогласно. Шамилова выдвинула профсоюзная организация блока заместителя гендиректора ПАО «КАМАЗ» по безопасности. Ильдар Шамилов занял должность, вакантную с 17 июня.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Предыдущий председатель профкома КАМАЗа Кирилл Пузырьков сложил полномочия по собственному желанию почти два месяца назад. Шамилов занимал пост заместителя гендиректора компании по безопасности.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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