Профком КАМАЗа возглавил замгендиректора компании по безопасности Ильдар Шамилов
Профком КАМАЗа возглавил Ильдар Шамилов. Об этом сообщается в telegram-канале предприятия.
На внеочередной профсоюзной конференции его кандидатура была утверждена единогласно. Шамилова выдвинула профсоюзная организация блока заместителя гендиректора ПАО «КАМАЗ» по безопасности. Ильдар Шамилов занял должность, вакантную с 17 июня.
Предыдущий председатель профкома КАМАЗа Кирилл Пузырьков сложил полномочия по собственному желанию почти два месяца назад. Шамилов занимал пост заместителя гендиректора компании по безопасности.
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