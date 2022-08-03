В Казани отремонтируют и дооснастят кабинеты в 45 школах, где учатся дети с ОВЗ

В Казани отремонтируют и дооснастят 136 кабинетов в 45 школах, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, работы поручил провести мэр Казани Ильсур Метшин на XV сессии городской Думы в Ратуше.



В городе работают девять государственных коррекционных школ, работающих по пяти нозологиям. По четырем из них требуется создание специальных или ресурсных классов — сюда входят расстройство аутистического спектра, задержка психического развития, нарушение интеллекта (синдром Дауна) и нарушение опорно-двигательного аппарата.

Кабинеты нужно оснастить всем необходимым в ближайшие два-три года, сказал Метшин и подчеркнул, что дети с ОВЗ — это особенные дети, поэтому к ним необходимо особенное отношение.

Фото: kzn.ru

В Татарстане планируют увеличить долю детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей-спортсменов. Речь идет о несовершеннолетних, не имеющих противопоказаний для занятий спортом, в возрасте от 6 до 17 лет.

Казанцы с ограниченными возможностями здоровья почти 8 тысяч раз посетили бесплатные спортивные занятия. Их организовали с августа прошлого года на спортивных объектах города.

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Маргарита Головатенко