В Татарстане капремонт завершили в 119 многоквартирных домах

В Татарстане в 119 многоквартирных домах полностью завершился капремонт. Еще в 112 домах работы вошли в завершающую стадию, сообщил на совещании в доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.



В целом строительно-монтажные работы выполнены на 73%, объем сезонных работ составляет 75%.

В Татарстане в этом году ремонтируются 118 школ с привлечением средств республиканского и федерального бюджетов. На сегодня работы завершены в 14 учебных заведениях, из них 3 — на этой неделе (в Камско-Устьинском, Актанышском и Лениногорском районах). Из 22 детских садов остаются в работе 20, выполнение работ составляет 76%.

Фото: minstroy.tatarstan.ru

В 167 общеобразовательных учреждениях программа ремонта пищеблоков выполнена на 72% от планового объема строительно-монтажных работ.



В отрасли здравоохранения сейчас реализуется 3 программы. Строительно-монтажные работы выполнены на 74%. На этой неделе завершился ремонт на одном объекте в Зеленодольском районе. В Казани сдали два объекта —

На этой неделе сданы два объекта в Казани — это «Городская клиническая больница №16», и «Республиканская клиническая инфекционная больница им.проф.А.Ф.Агафонова».



На 66% выполнена программа ремонта оздоровительных лагерей, в которую в этом году входят 6 объектов.

Кроме того, в Татарстане близка к завершению государственная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Ее выполнение составило 90%. Из четырех воинских захоронений в работе осталось только одно — на Арском кладбище в Казани.



Более чем на 90% выполнены работы по программе «Реконструкция и капитальный ремонт сетей газопотребления с заменой котлов в котельных бюджетных учреждений». В работе у подрядчиков осталось 7 объектов из 40. На этой неделе завершены 15 объектов, передает пресс-служба президента Татарстана.

В июле Фролов сообщал, что в республике выполнение годового плана жилищного строительства составляет 72%. Уже сдано 1,9 млн квадратных метров.



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Татьяна Леухина