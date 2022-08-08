В Татарстане 9 августа ожидается гроза и сильный ветер

В Татарстане во вторник 9 августа ожидается гроза, предупредили в Гидрометцентре по республике.

Также на территории региона с 10 до 18 часов ожидаются кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с.

В Гидрометцентре в понедельник сообщали, что во второй половине недели в Татарстане начнет постепенно спадать сильная жара. Во вторник и среду, 9—10 августа, жаркая погода в Татарстане сохранится — ночью ожидается от +14 до +20 градусов, днем — от +28 до +33. А вот в четверг, 11 августа, местами вновь ожидаются грозовые дожди с градом и сильным ветром. Температуры слегка понизятся — ночью прогнозируется от +13..+18 градусов, днем от +22 до +27.



Фото: Максим Платонов

Сейчас в Татарстане среднесуточные температуры воздуха превышают норму на 4-5 градусов. С каждым днем воздух прогревается все больше, отмечают синоптики. По их словам, жаркая сухая погода обусловлена влиянием обширного антициклона, под который попадает Среднее Поволжье.



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Маргарита Головатенко