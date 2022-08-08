В Татарстане на этой неделе начнет спадать жара

Фото: Максим Платонов

Во второй половине недели в Татарстане начнет постепенно спадать сильная жара. Ближе к ее концу дневные температуры не будут превышать +28 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Во вторник и среду, 9—10 августа, жаркая погода в Татарстане сохранится — ночью ожидается от +14 до +20 градусов, днем — от +28 до +33. Вместе с этим завтра и послезавтра в некоторых районах республики возможен кратковременный дождь с грозой. При грозах ожидаются усиления ветра до 15—20 м/с.

Затем через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт. В четверг, 11 августа, местами вновь ожидаются грозовые дожди с градом и сильным ветром. Температуры слегка понизятся — ночью прогнозируется от +13..+18 градусов, днем от +22 до +27.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 12—13 августа, дожди маловероятны. Ночью ожидается от +12 до +17 градусов, днем — от +23 до +28.

Напомним, жаркая погода в Татарстане установилась в начале августа. Сегодня ожидается до +28..+33 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +30 до +32 °С, а в Набережных Челнах — от +28 до +32 °С.

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Татьяна Демина