Среднесуточные температуры в Татарстане превышают норму на 4-5 градусов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане среднесуточные температуры воздуха превышают норму на 4-5 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В минувшие выходные в Татарстане зарегистрировали +28..+32°С. С каждым днем воздух прогревается все больше, отмечают синоптики. По их словам, жаркая сухая погода обусловлена влиянием обширного антициклона, под который попадает Среднее Поволжье.

В Гидрометцентре напомнили, что максимальные летние температуры в Татарстане за весь период наблюдений зафиксировали в первой декаде 2010 года. Они достигали +35..+42 градусов.

Фото: Максим Платонов

По прогнозу синоптиков, во второй половине недели в Татарстане начнет постепенно спадать сильная жара. Ближе к ее концу дневные температуры не будут превышать +28 градусов.

Пока же в ближайшие дни, в том числе и сегодня, в Татарстане ожидается до +33 градусов. Ночные температуры составят от +14 до +20 градусов.

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Татьяна Демина